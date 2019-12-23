استثمر ف اكبر مول تجاري بجوار مول العرب مباشرة علي شارع جمال عبد الناصر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
محل مساحة86 م الدور الارضي نسف تشطيب يصلح لجميع الاغراض التجارية بجوار مول العرب مباشرة استثمار حقيقي باسعار مميزة جدا فرصة لن تعوض احجز ف اكبر مول تجاري اول مركز ترفيهي تجاري اداري طبي ( الكل ف واحد ) - مساحة المول :- 21000 م2 - موقع استراتيجي بجوار #مولالعرب و #نادينقابة_المهندسين علي - - خدمات المشروع -منطقة ترفيهيه للاطفال- موقف سيارات مركز خدمة - مركز اعمال وغيرها للكثير - مع خطة دفع رائعة علي حسب رغبة العميل استلام سنة 2021
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01004746783

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 519,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2047012
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع بسعر لقطه بجمعية المستثمرين بحدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بسعر لقطه بجمعية المستثمرين بحدائق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بسعر لقطه بجمعية المستثمرين بحدائق أكتوبر موقع مميز جدا خلف مدينة الأنتاج الإعلامي علي ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع 220م بالحي ال16 مدينة الشيخ زايد - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 220م بالحي ال16 مدينة الشيخ زايد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 220م بالحي ال16 مدينة الشيخ زايد - موقع مميز بالقرب من بفرلي هيلز وبوابة مصر إسكندريه الص.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد بسعر مميز 208 متر - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد بسعر مميز 208 متر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد بسعر مميز • المساحة: 208 متر • الدور الأول باسا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,900,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد 137 متر - في 6 أكتوبر مصر

للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد 137 متر

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد • المساحه: 137 متر • الدور الثاني بأسان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر بسعر مميز 300 متر - في 6 أكتوبر مصر

شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر بسعر مميز 300 متر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بسعر مميز شقة تحفة للبيع بالسياحية السادسة 6 أكتوبر • المساحه: 300 متر • الدور الثاني بأسانسير • 4 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,850,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد 225 متر - في 6 أكتوبر مصر

للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد 225 متر

(للإيجار)

- في 6 أكتوبر مصر

للإيجار مفروش شقه مميزة بكمبوند بيفرلي هيلز الشيخ زايد • المساحه: 225 متر • الدور الثالث بأسانسير •.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

18,000 جنيه

22/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد 210م - في 6 أكتوبر مصر

بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد 210م

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بأقل من سعر السوق شقة للبيع بتسهيلات بكمبوند كورتيارد سوديك الشيخ زايد • المساحه: 210 متر • الدور ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,700,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: شقه 100م في اكتوبر مقدم 5% - في 6 أكتوبر مصر

شقه 100م في اكتوبر مقدم 5%

(للتقسيط)

- في 6 أكتوبر مصر

وحدتك في اميز موقع في اكتوبر - التسليم متشطب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ - الخدمات على اعلى مستوى .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,700,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: للبيع بنتهاوس مميز بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد - في 6 أكتوبر مصر

للبيع بنتهاوس مميز بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع بنتهاوس مميز بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد • مساحة الشقة: 210 متر • غرفة الرووف: .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,250,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد بسعر مميز - في 6 أكتوبر مصر

دوبلكس للبيع بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد بسعر مميز

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

بسعر مميز دوبلكس للبيع بكمبوند كازا بيفرلي هيلز الشيخ زايد • المساحه: 245 متر • الحديقة : 80 متر • .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: cairo gate emaar misr el shikh zayd - في 6 أكتوبر مصر

cairo gate emaar misr el shikh zayd

(للتقسيط)

- في 6 أكتوبر مصر

تطلق شركه اعمار مصر مشروعها الجديد في الشيخ زايد cairo gate - مشاريع شركه اعمار مصر - مراسي الساحل ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: شقه 122م في الشيخ زايد مقدم 5% - في 6 أكتوبر مصر

شقه 122م في الشيخ زايد مقدم 5%

(للتقسيط)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع في ابراج زيد للمهندس نجيب ساويرس في قلب الشيخ زايد العرض لفاره محدوده مقدم 5% وفتره سداد ع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

21/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع بالحى الحادى عشر ب6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بالحى الحادى عشر ب6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

الشقه بالدور الارضي مساحه الشقه 96 م 2نوم +حمام +مطبخ +ريسبشن 2ق الشقه تشطيب الجهاز سعر المتر 3600ج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,600 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى مساحه الشقه 100 م 2نوم ، حمام، مطب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

19/12/2019
صورة الاعلان: استلم دلوقتى شقتك فى كنز كمبوند بالتقسيط على 10 سنوات - في 6 أكتوبر مصر

استلم دلوقتى شقتك فى كنز كمبوند بالتقسيط على 10 سنوات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقتك استلام فورى فى كنز كمبوند أحد مشاريع فيرست جروب للتطوير العقارى مساحة المشروع 30 فدان الم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,470,000 جنيه

19/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager