استثمر ف اكبر مول تجاري بجوار مول العرب مباشرة علي شارع جمال عبد الناصر

(للبيع)
|محل مساحة86 م الدور الارضي نسف تشطيب يصلح لجميع الاغراض التجارية بجوار مول العرب مباشرة استثمار حقيقي باسعار مميزة جدا فرصة لن تعوض احجز ف اكبر مول تجاري اول مركز ترفيهي تجاري اداري طبي ( الكل ف واحد ) - مساحة المول :- 21000 م2 - موقع استراتيجي بجوار #مولالعرب و #نادينقابة_المهندسين علي - - خدمات المشروع -منطقة ترفيهيه للاطفال- موقف سيارات مركز خدمة - مركز اعمال وغيرها للكثير - مع خطة دفع رائعة علي حسب رغبة العميل استلام سنة 2021
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|519,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047012
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