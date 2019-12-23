استثمر ف اكبر مول تجاري بجوار مول العرب مباشرة علي شارع جمال عبد الناصر

محل مساحة86 م الدور الارضي نسف تشطيب يصلح لجميع الاغراض التجارية بجوار مول العرب مباشرة استثمار حقيقي باسعار مميزة جدا فرصة لن تعوض احجز ف اكبر مول تجاري اول مركز ترفيهي تجاري اداري طبي ( الكل ف واحد ) - مساحة المول :- 21000 م2 - موقع استراتيجي بجوار #مولالعرب و #نادينقابة_المهندسين علي - - خدمات المشروع -منطقة ترفيهيه للاطفال- موقف سيارات مركز خدمة - مركز اعمال وغيرها للكثير - مع خطة دفع رائعة علي حسب رغبة العميل استلام سنة 2021