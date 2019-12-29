(للتقسيط)
|استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047092
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