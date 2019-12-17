استثمر في قلب العاصمه واحصل على خصم 20% على مقرك

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تفاصيل الإعلان
مول زاها بارك اضخم مول تجاري تجاري في العاصمه الاداريه استثمر الان واحصل على 20% على مقرك (تجاري - اداري - طبي) المساحات تبدا من 41 م ، تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات للتفاصيل : 01276211735 او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: new start
التليفون: 01155765508

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045464
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11/12/2019
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محل 34 متر في باريس ايست العاصمه الاداريه متشطب بالتكيفات

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- في القاهرة مصر

احجز مقرك في اميز مولات العاصمه الاداريه باريس ايست مقدم 35% باعلى عائد سنوى 12% - احجز مقرك بمقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: مين قال استثمارك هيخسرك فايدتك الفورية فى Paris Mall - في القاهرة مصر

مين قال استثمارك هيخسرك فايدتك الفورية فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فى Paris Mall استثمارك مش هيخسرك فايدتك يعنى هتمتلك وحدتك الادارية 44م تشطيب كامل وبالتكيفيات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

396,000 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: محل تجاري 100م في العاصمه الاداريه متشطب+ التكيفات - في القاهرة مصر

محل تجاري 100م في العاصمه الاداريه متشطب+ التكيفات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

- احجز مقرك التجاري في اميز موقع في العاصمه الاداريه متشطب سوبرلوكس بالتكيفات - الموقع متميز جدا في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000,000 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: محل تجاري للبيع في العاصمه الاداريه مقدم 20% واول قسط من الايجار - في القاهرة مصر

محل تجاري للبيع في العاصمه الاداريه مقدم 20% واول قسط من الايجار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استثمر_مقدمك بانظمة الدفع الجديدة - وحدات ادارية وطبية من #بيراميدز في #باريس_ايست مول بالعاصمة الاد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: محل تجاري للبيع في العاصمه الاداريه مقدم 20% واول قسط من الايجار - في القاهرة مصر

محل تجاري للبيع في العاصمه الاداريه مقدم 20% واول قسط من الايجار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

#استثمر_مقدمك بانظمة الدفع الجديدة - وحدات ادارية وطبية من #بيراميدز في #باريس_ايست مول بالعاصمة الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمارك هيبدأ عندنا بامتلاك وحدتك الادارية فى اكبر مول بالعاصمة الادارية مكتبك 37 م تشطيب كامل وبال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

333,000 جنيه

8/12/2019
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