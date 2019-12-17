استثمر في قلب العاصمه واحصل على خصم 20% على مقرك

(للتقسيط)
|مول زاها بارك اضخم مول تجاري تجاري في العاصمه الاداريه استثمر الان واحصل على 20% على مقرك (تجاري - اداري - طبي) المساحات تبدا من 41 م ، تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات للتفاصيل : 01276211735 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045464
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