استثمر في العاصمة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد

(للبيع)
|امتلك واستثمر بالعاصمة الادارية الجديدة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد وهتبقي مستقبل ليك ولاولادك و وسط كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر واسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053392
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