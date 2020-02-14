استثمر في العاصمة وخدلك محل بدون فوائد

(للتقسيط)
|خدلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمارك ناجح ومضمون 100% ومحلك في موقع مميز جدا بالعاصمة امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة وبجانب مقرات اكبر البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة والاوبرا الجديدة ومساحة المحل 75م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|863,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052705
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