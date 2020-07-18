استثمر في العاصمة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani

استثمر في العاصمة الادارية الجديدة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير والشقة 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب