استثمر في العاصمة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani

(للتقسيط)
|استثمر في العاصمة الادارية الجديدة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير والشقة 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063224
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