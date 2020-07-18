استثمر في العاصمة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani

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صورة الاعلان: استثمر في العاصمة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani - في القاهرة مصر

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استثمر في العاصمة الادارية الجديدة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير والشقة 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 191,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063224
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28/6/2020
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