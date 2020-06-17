استثمر في العاصمة الادارية وامتلك محل بدون مقدم

(للبيع)
|استثمر في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك محلك التجاري في مول sixty بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب اكبر مجمع سينما ومسارح ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومحلك 53م بالتسقيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|557,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061010
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