استثمر في العاصمة الادارية وامتلك شقتك بأقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)
|استثمر فلوسك في كمبوند ارمونيا مصمم بأجمل التصاميم الهندسية انتهزالفرصة وامتلكوحدتك بأقل مقدم مساحة الوحدة 343م دوبلكس(4غرف+4حمام+ريسبشن+مطبخ) الكمبوند علي بعد خطوات من الحي الدبلوماسي والمؤسسات الحكومية ودار الأوبرا من افضل مرافق وخدمات الكمبوند بحيرات صناعية كاميرات مراقبة مطاعم وكافيهات صيدليات حمامات سباحة تناسب جميع الاعمار واخرى مغطاة للسيدات عشان تعرف تفاصيل اكتر كلمنا اوابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهندة
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|775,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112467
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