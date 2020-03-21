استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس

استثمر فى شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس . حياة افضل لبكرا . شقتك بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين . شقتك متسطبة سوبر لوكس . مكونة من (2 غرفة + 1 حمام + ريسبشن + مطبخ) . الكمبوند متكامل الخدمات ( نوادى – مدارس انترناشونال – مطاعم – كافيهات – كلوب هاوس – فنادق ) انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689