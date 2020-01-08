استثمر فى المضمون وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمارك فى المضمون بامتلاك شقة بالعاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية ومولات وعالم ديزنى كل ده فى العاصمة الادارية باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر فى المضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048068
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