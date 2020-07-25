استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|بتدور ع استثمار مضمون امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع بعد دقائق من ارض المعارض والجامعة الروسية وحى السفارات شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع انت واسرتك بخدمات ملهاش مثيل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باستثمار مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063782
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