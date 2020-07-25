استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى كمبوند Town Gate

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صورة الاعلان: استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

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بتدور ع استثمار مضمون امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع بعد دقائق من ارض المعارض والجامعة الروسية وحى السفارات شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع انت واسرتك بخدمات ملهاش مثيل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باستثمار مضمون فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 210,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063782
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23/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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23/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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22/7/2020
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القسم: 

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22/7/2020
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22/7/2020
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