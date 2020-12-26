استثمر فى االمكان الصح واكسب اكبر عائد مادى

(للبيع)
|اخر 4 شقق علي الكلوب هاوس 179م 3 غرف معاها جرين تراس 19🔥🔥 *Wide garden view *🌲🌲 سعر المتر 10,500💫💫 عرض سيتي سكيب 🔥 السعر إجمالي شامل الجراچ و النادي 2,044,500 مقدم (10%) 204الف قسط ربع سنوي 46,000 الف يعني كل شهر 15,000 لمده 10سنوات اقساط متساوية🔥🔥🔥
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed Rizk
|التليفون:
|01111936275
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077468
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