استثمر فى االمكان الصح واكسب اكبر عائد مادى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اخر 4 شقق علي الكلوب هاوس 179م 3 غرف معاها جرين تراس 19🔥🔥 *Wide garden view *🌲🌲 سعر المتر 10,500💫💫 عرض سيتي سكيب 🔥 السعر إجمالي شامل الجراچ و النادي 2,044,500 مقدم (10%) 204الف قسط ربع سنوي 46,000 الف يعني كل شهر 15,000 لمده 10سنوات اقساط متساوية🔥🔥🔥
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed Rizk
التليفون: 01111936275

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077468
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

▪️ارخص سعر متر في العاصمة سعر متر موحد ٨٥٠٠ 💥💥&.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(فرص)

- في القاهرة مصر

وحده 120 متر دور تاني كورنر 👌 سعر المتر بعد الخصم 9775 اجمالي الوحده 1,173,000 نسبة تحميل &#.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

205m ▪️ 1.845.000 over 7 years 👌🏻 ▪️view landscape ӽ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شقة بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقة بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 163متر بحري فيو لاند سكيب وبحيرات دور اول ثلاث غرف وليفينج منهم غرفه ماستر السعر قبل الخصم 2,221.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: اهم المشاريع العقاريه ف العاصمه الادريه - في القاهرة مصر

اهم المشاريع العقاريه ف العاصمه الادريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه ١٣٥ متر معاها ١٧ متر جرين تراس مجانا 🔥🔥 3 غرف ري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: اشتري دوبلكس مميز جدا - في القاهرة مصر

اشتري دوبلكس مميز جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

22/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: عرض خاص جداااا - في القاهرة مصر

عرض خاص جداااا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار سيت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروووض بأقل الاسعار بارقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: عررروووض مميزه جدا - في القاهرة مصر

عررروووض مميزه جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

540,000 جنيه

20/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager