استثمر فى االمكان الصح واكسب اكبر عائد مادى

اخر 4 شقق علي الكلوب هاوس 179م 3 غرف معاها جرين تراس 19🔥🔥 *Wide garden view *🌲🌲 سعر المتر 10,500💫💫 عرض سيتي سكيب 🔥 السعر إجمالي شامل الجراچ و النادي 2,044,500 مقدم (10%) 204الف قسط ربع سنوي 46,000 الف يعني كل شهر 15,000 لمده 10سنوات اقساط متساوية🔥🔥🔥