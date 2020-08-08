استثمر فلوسك و امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|فلوسك هتستثمرها بامتلاك شقة فى كمبوند تاون جيت بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وكافيهات وحمامات سباحة وخدمات غيرها كتير شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064530
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