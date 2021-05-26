استثمر عربيتك باعلي سعر مع كبري شركات المقاولات

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تفاصيل الإعلان
دلوقتي تقدر تستثمر عربيتك مع كبري شركات المقاولات وتاجرها باعلي سعر تتحمل الشركة كافة التكاليف من صيانة توكيل وبنزين وزيت ومخالفات وتعاقدات تصل لمدة 5سنين للاستفسار 01033788855 01068161844/01000289902
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: watania
التليفون: 01020502281

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095107
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