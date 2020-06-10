استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري

(للبيع)
|محلك التجاري الجديد دلوقتي موجود في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty ويقع المول في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة ومساحة المحل 60م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد يلا حالا اتصل علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|819,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060699
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