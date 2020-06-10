استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
محلك التجاري الجديد دلوقتي موجود في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty ويقع المول في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة ومساحة المحل 60م بالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد يلا حالا اتصل علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 819,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060699
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7/6/2020
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6/6/2020
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6/6/2020
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امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

150,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة وقريب من حى الاعمال ودار الاوبرا بعائد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى وافتح محلك فى Masa Mall واستفاد بعائد 12 % سنويا لحد الاستلام وكمان اختار الديكور اللى يعجبك ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: ميني ماركت - في القاهرة مصر

ميني ماركت

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

محتاج ميني ماركت ويكون كام من 110الي 50متر او 70م وبه اررف مستعمله او جديده تكون بسعر في متاول اليد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-1 جنيه

31/5/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة

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امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق فرصة عمرك واستمتع بأحلي استثمار في موقع متميز جدا بالحي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

643,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محلك الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

18/5/2020
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