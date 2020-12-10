استثمر صح وامتلك شقتك في العاصمة الجديدة بمنطقة r7

عايز تسكن في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت عميل مميز وعشان كدة هتمتلك عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 90م (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او ر