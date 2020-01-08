استثمر شاليهك في السخنة طول السنة واضمن مكسبك

(للبيع)
|استثمر في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة طول ايام واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومول تجاري وكيدز اريا ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بودون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واضمن استثمار ناجح ليك ولاولادك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|105,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048057
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