استثمر بعائد اكبر وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادراية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت بعائد اكبر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وخدماتك كلها جمب شقتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وومطاعموكافيهات ومول تجاري وتراك للدراجات وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوفتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056794
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