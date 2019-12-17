استثمر بامتلاك شقة فى اكبر كمبوند فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمر اموالك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية 180م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بجنينة جميلة عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك بالقرب من مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وبيوتى سنتر ومستشفيات ومدارس انترناشونال باقل مقدم والباقى ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك واستثمر فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045479
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