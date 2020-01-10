استثمر اموالك وامتلك شقتك فيTown Gate

(للبيع)
|امتلك شقتك واستمتع باجمل المناظر الطبيعيه فتره سدادا تصل الي 8 سنوات شقتك 195 م ( 3 غرف + 3 حمام + ريسبشن +مطبخ +تراس +dressing room ) تشطيب اكسترا لوكس مستني ايه يلا كلمنا على 01201135481 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048334
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