استثمر اموالك وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)
|اموالك هتستثمرها عندنا فى Town Gate بامتلاك شقة 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل اطلالة ع المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية قريبة من حى السفارات وارض المعارض والمدينة الطبية وكل الخدمات المميزة باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058681
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