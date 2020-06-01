استثمر اموالك بذكاء وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش علوى بروف 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) واستثمر اموالك بذكاء واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل بسعر مميز جدا واقساط طويلة بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|154,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060072
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