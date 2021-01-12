استثمر امن مستقبل الاولاد بامتلاك شاليه في راس سدر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شاليهك بجاردن بمساحة62م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات:الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم بمقدم 62 الف وتسهيلات في السداد +تشطيب سوبرلوكس لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب