استثمار وامان ومصيف طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)
|هتستثمر في امان وهتصيف طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر والاستمتاع بكل ماهو روعة وهتروح في اي وقت براحتك والشاليه جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير ومساحته 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم اطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واوعي تروح في اي حتة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050384
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