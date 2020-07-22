استثمار ناجح ومربح في محلك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية الجديدة استثمارك ناجح ومربح في smart mall في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد والمحل 70م تشطيب كامل بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ولو عايز تعرف معلومات اكتر اتصل علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063569
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