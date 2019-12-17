استثمار مضمون وتصييف بالاسكندرية بافضل العروض الشتوية

(للبيع)
|بالنخيل2 ثلاث غرف + رسبشن على بعد 200 متر من البحر وترى البحر اجمالي السعر 170 الف ومقدم 50 الف وتقسيط بدون فوائد على 50 شهر والمساحة 110 متر الحق واحجز وحدتك رقم تليفون : 01011620120 واتس وتليفون : 01125000826 #قرطبه_للتطوير_العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قرطبة للتطوير العقاري
|التليفون:
|01011620120
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|العنوان:
|- النخيل2
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045790
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