استثمار مضمون وتصييف بالاسكندرية بافضل العروض الشتوية

بالنخيل2 ثلاث غرف + رسبشن على بعد 200 متر من البحر وترى البحر اجمالي السعر 170 الف ومقدم 50 الف وتقسيط بدون فوائد على 50 شهر والمساحة 110 متر الحق واحجز وحدتك رقم تليفون : 01011620120 واتس وتليفون : 01125000826 #قرطبه_للتطوير_العقارى