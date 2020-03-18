استثمار للمستقبل بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمر للمستقبل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بجاردن 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) امام شارع رئيسى عرضه 80م ومن الخلف 60م قريب من مولات تجارية وحمامات سباحة ونادى رياضى وافخم المطاعم والكافيهات بخصم 9 % وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر للمستقبل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056339
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