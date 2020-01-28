استثمار في العاصمة يعني مستقبل امن ومضمون

(للتقسيط)
|عايز تشتثمر وتبني مستقبل ليك ولاولادك يبقي امتلك في العاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط والشقة 215م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات ونادي رياضي ومول تجاري والنافورة الراقصة وغيرهم كتير وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050817
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