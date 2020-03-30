استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار

(للتقسيط)
|طول مانت عايش هتلاقي استثمار رايح واستثمار جاي ومش هتلاقي نجاح زي نجاحك في استثمارك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومول تجاري ومسجد وسيارات ميني جولف وخدمات تانية كتير يلا كلنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057015
91,000 جنيه
175,000 جنيه
143,000 جنيه
165,000 جنيه
102,000 جنيه
80,000 جنيه
135,000 جنيه
163,000 جنيه
177,000 جنيه
180,000 جنيه
اتصل
162,000 جنيه
174,000 جنيه
102,000 جنيه
112,000 جنيه