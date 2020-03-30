استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار

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صورة الاعلان: استثمار رايح واستثمار جاي بس استثمارك في السخنة غير اي استثمار - في السويس مصر

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طول مانت عايش هتلاقي استثمار رايح واستثمار جاي ومش هتلاقي نجاح زي نجاحك في استثمارك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومول تجاري ومسجد وسيارات ميني جولف وخدمات تانية كتير يلا كلنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 273,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/3/2020
رقم الإعلان: 2057015
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السعر
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صورة الاعلان: الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

الصيف عندنا مختلف مع لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

صيفك عندنا مختلف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية اكوا بارك والبنانا و الباراشوت و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لحياة سعيدة فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع لحياة سعيدة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياة سعيدة مع اسرتك وامتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: ابعد عن الزحمة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ابعد عن الزحمة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بعيد عن الزحمة امتلك شاليهك فى السخنة قريب من خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وجيم وسونا وسبا 90 م .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 72 شهر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بالتقسيط ع 72 شهر امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (غرفتين +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مطاعم وك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك دلوقتي في لاسيرينا السخنة يعني هتصيف وتشتي طول السنة في اي وقت وبراحتك واستمتع بأحلي الخدمات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وريح دماغك م الشغل شوية وقضي الويك اند الهادي في اي وقت طول السنة من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

(للتقسيط)

- في السويس مصر

متفكرش كتير ومتشيلش هم الفرش عشان شاليهك عندنا في لاسيرينا السخنة مفروش جاااهز ايوة مفرووووش وكمان ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش - في السويس مصر

عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هتعيش زى المشاهير وهتمتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: خد شاليهك جمب خدماتك فى بالم بيتش - في السويس مصر

خد شاليهك جمب خدماتك فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

خد شاليه بروف جمب كل خدماتك اللى بتحبها فى بالم بيتش السخنة 115م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس - في السويس مصر

سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس

(للبيع)

- في السويس مصر

بدل ما تقعد في البيت اسبوعين ممكن تقعد في السخنة شالية للبيع جنب بةرتة سخنة بخمس دقايق تشطيب كامل وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م دور اول بتراس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

لا تلف ولا تحتار وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة متستغربش ابو الهول والاهرامات ومعبد الكرنك وكمان نهر النيل موجودين عند شاليهك في لاسيرينا السخن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خلاص من انهاردة متفكرش كتير وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة مفروش جاهز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

19/3/2020
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