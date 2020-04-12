استثمارك ومحلك بين ايديك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك واستثمر في نفس الوقت في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty هتقدر تمتلك محلك التجاري الجديد بمساحة 66م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير وخدمات تانية كتير جمب محلك يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|901,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057881
823,000 جنيه
819,000 جنيه
860,000 جنيه
609,000 جنيه
863,000 جنيه
195,000 جنيه
449,000 جنيه
1,580,000 جنيه
172 جنيه
3,465,000 جنيه
3,382,000 جنيه
2,574,000 جنيه
195,000 جنيه
520,000 جنيه
690,000 جنيه