استثمارك هيكبر بامتلاك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|كبر استثمارك وامتلك محلك فى العاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى واستمتع بكل خدماتك المميزة باكبر عائد استثمارى وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك وكبر استثمارك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062612
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