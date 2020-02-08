استثمارك هيبدأ بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اشتثمارك هيبدأ من جديد بأمتلاكك محل في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية وامام اكبر شبكة مواصلات بالحي المالي وتضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق والمحل 45م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052009
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