استثمارك ناجح بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استثمارك ناجح بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن استثمار ناجح ليك ولاولادك ومحلك في مكان مميز جدا بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا المصرية ومحلك 58م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 609,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061760
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23/6/2020
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23/6/2020
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(للبيع)

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21/6/2020
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