استثمارك ناجح بأمتلاكك محل في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واضمن استثمار ناجح ليك ولاولادك ومحلك في مكان مميز جدا بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا المصرية ومحلك 58م بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|609,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061760
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