استثمارك معانا صح بامتلاك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|معانا فى العاصمة السياحية استثمارك صح بامتلاك شقة وسط خدماتك المتكاملة مول مصر وكافيهات ومطاعم ونادى صحى واجتماعى وع بعد دقائق من الطريق الدائرى الاقليمى ومطار سفنكس شقتك 152م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر صح فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055746
253,000 جنيه
5,000 جنيه
180,000 جنيه
8,000 جنيه
779,000 جنيه
390,000 جنيه
186,000 جنيه
246,000 جنيه
179,000 جنيه
2,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
4,000 جنيه
237,000 جنيه
179,000 جنيه