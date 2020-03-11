استثمارك معانا صح بامتلاك شقتك فى العاصمة السياحية

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صورة الاعلان: استثمارك معانا صح بامتلاك شقتك فى العاصمة السياحية - في الجيزة مصر

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معانا فى العاصمة السياحية استثمارك صح بامتلاك شقة وسط خدماتك المتكاملة مول مصر وكافيهات ومطاعم ونادى صحى واجتماعى وع بعد دقائق من الطريق الدائرى الاقليمى ومطار سفنكس شقتك 152م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر صح فى العاصمة السياحية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 181,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055746
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8/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة وعيش حياة الرقى اللى بتحبها فى صن كابيتال - في الجيزة مصر

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7/3/2020
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