استثمارك مضمون 100% بأمتلاكك محل في smart mall

(للتقسيط)
|عايز استثمار مضمون 100% تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall علي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد ووسط اكبر كثافة سكانية بالعاصمة والمحل 20م تشطيب كامل بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|96,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062964
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