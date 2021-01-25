استثمارك مضمون معانا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

عايز استثمار مضمون تعالى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين شقة كاملة التشطيب بالجراج ونادى رياضى متكامل مجانا 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) ب 226 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد واستمتع بكل خدماتك اللى حواليك يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس واعرف كل تفاصيل عن استثمارك المضمون فى العاصمة الادارية