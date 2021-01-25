استثمارك مضمون معانا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عايز استثمار مضمون تعالى امتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين شقة كاملة التشطيب بالجراج ونادى رياضى متكامل مجانا 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) ب 226 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد واستمتع بكل خدماتك اللى حواليك يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس واعرف كل تفاصيل عن استثمارك المضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081398
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