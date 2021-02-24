استثمارك مضمون عندنا بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة

خلى استثمارك مضمون وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة دور اول بتراس مكون من (2 غرفة نوم + مطبخ + 2 حمام + ريسبشن ) قريب من مطاعم ونادى صحى و جيم ب158 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش