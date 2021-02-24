استثمارك مضمون عندنا بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)
|خلى استثمارك مضمون وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة دور اول بتراس مكون من (2 غرفة نوم + مطبخ + 2 حمام + ريسبشن ) قريب من مطاعم ونادى صحى و جيم ب158 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085054
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