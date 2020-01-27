استثمارك مضمون بامتلاك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمر فى المضمون وامتلك محلك 36 م فى العاصمة الادارية بالقرب من المدينة الرياضية واطول برج فى افريقيا وبموقع مميز جدا قريب من اكبر كتلتين سكنيتين باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050899
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