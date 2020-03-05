استثمارك مضمون بأمتلاكك شاليه في راس سدر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر استثمارك هيبقي مضمون 100% وكمان ممكن تصيف او تشتي في اي وقت طول السنة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتييير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك