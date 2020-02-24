استثمارك كبير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|خلى استثمارك كبير بامتلاك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية وسط خدمات متكاملة كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وقريبة من حى السفارات وفندق الماسة شقتك 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى ارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|242,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054032
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