استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة

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صورة الاعلان: استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وابدأ بأستثمار جديد يكون جزء من نجاحك ومستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن تستثمر او تصيف فيه طول السنة في اي وقت وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056068
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صورة الاعلان: خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة - في السويس مصر

خد شاليهك قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

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15/3/2020
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(للبيع)

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15/3/2020
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- في السويس مصر

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15/3/2020
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البحر يحب اللمة ولمة العيلة مفيش احلي منها علي بحر السخنة

(للبيع)

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14/3/2020
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(للبدل)

- في السويس مصر

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14/3/2020
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(للبيع)

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323,000 جنيه

11/3/2020
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اتحدى المستحيل وامتلك شاليهك بمقدم بسيط فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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11/3/2020
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(للبيع)

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11/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في السخنة بتشطيب سوبر لوكس بأقل الاسعار - في السويس مصر

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- في السويس مصر

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العنوان:

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303,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: كل اللي في خيالك وبتحلم بيه في شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

كل اللي في خيالك وبتحلم بيه في شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

110,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

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152,000 جنيه

11/3/2020
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خليك من المميزين وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك مميز وامتلك شاليهك فى السخنة بروف ع اجمل view للاكوا بارك وقريب لكل خدماتك اللى بتحبها حمامات س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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11/3/2020
صورة الاعلان: فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك - في السويس مصر

فى اجمل اماكن السخنة هتمتلك شاليهك

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

181,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير - في السويس مصر

في السخنة الحق العرض الكبير وبلاش تأخير

(للبيع)

- في السويس مصر

الحق العرض الكبير وبلاش تأخير وامتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+.
العنوان:

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113,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك - في السويس مصر

امام اجمل اكوا بارك امتلك شاليه في السخنة وصيف براحتك

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العنوان:

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135,000 جنيه

11/3/2020
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