استثمارك جزء من نجاحك بأمتلاكك شاليه في السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وابدأ بأستثمار جديد يكون جزء من نجاحك ومستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن تستثمر او تصيف فيه طول السنة في اي وقت وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056068
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