استثمارك بيدا من لحظة شرائك في موالنا في العاصمة 58 الف سعر المتر

(للبيع)
|هتستلم بعد سنة وهتستثمر من دلوقت ادفع واستفيد بافضل سعر اداري تجاري طبي في العاصم سعر بيبدا من 58 الف جنيه بس وخليك من اوائل الناس اللي بتستثمر في العاصمة الادارية بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 10 سنين شامل التشطيب و التكيفات للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|58,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050580
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