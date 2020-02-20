استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

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|استثمر واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان ممكن تروح تصيف في اي وقت طول السنة وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمااان نهر النيل وشاليهك 65م تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053549
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