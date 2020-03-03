استثمارك الصح هتلاقيه في محلك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|استثمارك الصح هتلاقيه في العاصمة الادارية الجديدة بأمتلاكك محل بمول sixty بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالحي المالي وحي الوزارات وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومحلك 70م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|805,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055107
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