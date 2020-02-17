استثمارك الاكيد بامتلاك عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى باريس مول

(للبيع)
|امتلك عيادة تشطيب كامل وبالتكيفيات 40 م قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية وباجمل فيو ع برج ايفيل والنافورة الراقصة بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر الاستثمار الاكيد فى باريس مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053163
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