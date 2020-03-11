استثمارك اكيد بامتلاك شاليه فى راس سدر

(للبيع)
|استثمر صح وامتلك شاليه فى راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومرسى اليخوت بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى راس سدرواستثمر صح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|219,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055662
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