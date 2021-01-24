استاذ لغ عربية لغير الناطقين بها

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إيطاليا (Sicilia) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم، اسمي يونس، استاذ سلك الثانوي الاعدادي دراسات اسلامية و اتقن ثلاث لغات عربي انجليزي و فرنسي. للراغبين في الحصول على تكوين لغوي جيد هنا تجدون مطلوبكم. وشكرا.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يونس
التليفون: 00393669858983

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18,via san cosimo, messina- ميسينا
Sicilia -

إيطاليا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 يورو
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081286
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