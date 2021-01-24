استاذ لغ عربية لغير الناطقين بها

(فرصة عمل)
|السلام عليكم، اسمي يونس، استاذ سلك الثانوي الاعدادي دراسات اسلامية و اتقن ثلاث لغات عربي انجليزي و فرنسي. للراغبين في الحصول على تكوين لغوي جيد هنا تجدون مطلوبكم. وشكرا.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يونس
|التليفون:
|00393669858983
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|العنوان:
|18,via san cosimo, messina- ميسينا
Sicilia - إيطاليا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 يورو
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081286
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