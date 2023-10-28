استئجار ميني باص ميتسوبيشي 28 راكب_ القاهرة

(For Rent)
|أمان: مزود بأنظمة أمان تشمل حزام الأمان لجميع الركاب، مما يجعل السفر آمنًا وموثوقًا محرك قوي: يأتي الميني باص مع محرك قوي يسمح بالتنقل بسهولة عبر المناطق الجبلية أو الطرق الوعرة. سائق محترف: يأتي الميني باص مع سائق محترف يعرف الطرق جيدًا ويضمن وصولك بأمان إلى وجهتك. استئجار ميني باص ميتسوبيشي 28 راكبًا هو للمجموعات الكبيرة الباحثة عن الراحة والمرونة خلال رحلاتها. ستجد أنك تتمتع بالرفاهية والأمان خلال كل جزء من رحلتك. لا تتردد في حجز ميني باصك الخاص واستمتع بتجربة السفر المثل 01003203210
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|7 ش محمد حسن الجمل _ اول عباس- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247569
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