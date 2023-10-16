استئجار سيارة هيونداي توسان

(For Rent)
|توسان مزودة بمحركات قوية توفر أداءً ممتازًا على الطرق السريعة وفي المدن على حدٍ سواء 01003203210 . بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه السيارة أداءً اقتصاديًا في استهلاك الوقود مما يوفر لك توفيرًا ملموسًا على تكاليف الوقود أثناء رحلتك. توسان تأتي مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك شاشات لمسية عالية الدقة ونظام ملاحة وأنظمة صوتية ممتازة. يمكنك البقاء على اتصال بأجهزتك الذكية والتحكم بالميديا وتصفح الخرائط بكل سهولة خلال رحلتك.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246368
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