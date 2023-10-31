استئجار باصات نقل سياحي.خدمات النقل السياحى

للايجار للرحلات داخل وخارج القاهرة وتوصيلات المطار ولاي مكان في مصر توفر الشركة سيارات سياحيه تناسب الافراد و بالتالي العائلات حسب عدد الافرد( فان عائلي اتش وان- تويوتا هايس-تويوتا كوستر-ميني باص28-ميني باص33- اتوبيس50) وما يميزنا هي اسعارنا مناسبه والتزام التام في مواعيد الحجز المتفق عليها,01099792099,و بالتالي جميع سيارتنا نظيفة جدا لذلك مع سائقين محترمين علي درايه كامله بكافه بالتالي استجئار سيارة شامل بنزين و كراميه و كرتات يمكننا تلقي تأجير باصات سياحية مع سائق, خدمة تأجير حافلات سياحية