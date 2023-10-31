استئجار باصات نقل سياحي.خدمات النقل السياحى

(For Rent)
|للايجار للرحلات داخل وخارج القاهرة وتوصيلات المطار ولاي مكان في مصر توفر الشركة سيارات سياحيه تناسب الافراد و بالتالي العائلات حسب عدد الافرد( فان عائلي اتش وان- تويوتا هايس-تويوتا كوستر-ميني باص28-ميني باص33- اتوبيس50) وما يميزنا هي اسعارنا مناسبه والتزام التام في مواعيد الحجز المتفق عليها,01099792099,و بالتالي جميع سيارتنا نظيفة جدا لذلك مع سائقين محترمين علي درايه كامله بكافه بالتالي استجئار سيارة شامل بنزين و كراميه و كرتات يمكننا تلقي تأجير باصات سياحية مع سائق, خدمة تأجير حافلات سياحية
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099792099
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|Location:
|عباس العقاد- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247961
1,000 Pound
1,000 Pound
800 Pound
1,000 Pound
2,000 egp
1,000 Pound
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3,500 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound